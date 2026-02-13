Gobierno de Ecuador declaró alerta roja en tres provincias debido a la intensidad de las lluvias

El gobierno ecuatoriano declaró a tres provincias en alerta roja debido a la intensidad de las lluvias que han provocado que el caudal de los ríos de estas localidades se desborde.

La alerta roja se declaró en Pichincha, cuya capital es Quito; en Esmeraldas, fronteriza con Colombia; y en los ríos, y tiene como finalidad «priorizar la activación inmediata de protocolos de respuesta, la vigilancia permanente de ríos y quebradas, realizar la evacuación de la población de las zonas de riesgo y la protección de vidas humanas».

De acuerdo a la declaratoria realizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el impacto de las lluvias en esmeraldas es «crítico», ya que es la provincia con el mayor número de personas afectadas, al contabilizar 1.486 de las 3.352 que se registran en todo el país desde el inicio del año.

Además de estas tres provincias, otras dieciséis están en alerta naranja, de las veinticuatro que tiene el país.

Las autoridades indicaron que las lluvias también han dejado desde inicio de año dos personas fallecidas, 672 damnificadas, y 1.091 viviendas afectadas, según el último informe de la SNGR.