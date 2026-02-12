La obesidad aumenta significativamente el riesgo dehospitalización o muerte por infección

La obesidad aumenta significativamente (70 %) el riesgo de hospitalización o muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluyendo gripe, covid-19, neumonía, gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y las del tracto respiratorio, apunta un estudio realizado con 540.000 personas.
Los detalles se publican en la revista The Lancet, en un artículo que sugiere además que aproximadamente una de cada diez muertes relacionadas con infecciones en todo el mundo podría atribuirse a la obesidad. La investigación está liderada por científicos británicos y finlandeses.
«Nuestros hallazgos sugieren que las personas que viven con obesidad son significativamente más propensas a enfermar gravemente o a morir por una amplia gama de enfermedades infecciosas. Dado que se prevé que las tasas de obesidad aumenten a nivel mundial, también lo hará el número de muertes y hospitalizaciones por enfermedades infecciosas relacionadas con la obesidad», relata Solja Nyberg, de la Universidad de Helsinki.