La obesidad aumenta significativamente el riesgo dehospitalización o muerte por infección

La obesidad aumenta significativamente (70 %) el riesgo de hospitalización o muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas, incluyendo gripe, covid-19, neumonía, gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y las del tracto respiratorio, apunta un estudio realizado con 540.000 personas.

Los detalles se publican en la revista The Lancet, en un artículo que sugiere además que aproximadamente una de cada diez muertes relacionadas con infecciones en todo el mundo podría atribuirse a la obesidad. La investigación está liderada por científicos británicos y finlandeses.