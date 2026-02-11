Vinotinto femenina Sub 20 clasificó a la siguiente ronda

La Vinotinto femenina consiguió este martes un Triunfo vital para avanzar al hexagonal final del Sudamericano sub 20. El combinado nacional venció 2-0 a Paraguay, dando un paso importante en el Certamen.

Los goles de Venezuela fueron obra de Génesis Hernandez y Melanie Chirinos, ambos en el segundo Tiempo.

En un primer tiempo trabado, las dirigidas por Ángel Hualde se mantuvieron ordenadas y tuvieron ocasiones que no inquietaron el arco guaraní. Pero fue en el cierre del segundo tiempo que se destrabó el compromiso.

Un zapatazo de Genesis Hernández abrió el marcador al minuto 71 y al 86’, Melanie Chirinos coronó su gran noche con el segundo tanto de Venezuela, cabe destacar que el primer tanto fue con asistencia de Chirinos.