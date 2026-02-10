La corona de la Emperatriz Eugenia podrá restaurarse tras el robo en El Louvre

La corona de la Emperatriz Eugenia de Montijo, que los ladrones dejaron caer el 19 de octubre durante el célebre robo de la Galería de Apolo, ya se encuentra a salvo.

Tras permanecer varias horas en manos de la policía judicial, la pieza fue entregada al departamento de objetos de arte del museo.

Luego de varios días el louvre afirmó que esta obra emblemática «ha conservado casi toda su integridad, lo que permite una restauración completa».

Representantes del museo indicaron que «aunque la forma de la corona ha sido alterada, casi todos sus componentes están presentes», y precisa que solo falta un elemento decorativo. Por ello, la restauración integral será posible sin necesidad de reconstrucción ni restitución. «se tratará simplemente de remodelar su armazón», señala el Louvre.