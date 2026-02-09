Japón supera el temor a un nuevo Fukushima y reactiva sus reactores

Japón volvió a encender este lunes la mayor planta de energía nuclear del mundo, después de que un intento anterior fuera rápidamente suspendido debido a un pequeño fallo.

La compañía de energía eléctrica de Tokio en un comunicado informó mediante un comunicado que la central Kashiwazaki-Kariwa, ubicada en la región de Niigata, se reinició a las 14h00.

Se pudo conocer que un fallo en una alarma en enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre de Fukushima en 2011.

La instalación había estado fuera de servicio desde que Japón desconectó la energía nuclear después de que un terremoto y un tsunami colosales provocaron la fusión de tres reactores de la planta atómica de Fukushima.

Pero ahora Japón está recurriendo a la energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, lograr la neutralidad de carbono para 2050 y satisfacer las crecientes necesidades energéticas de inteligencia artificial.