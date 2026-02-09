Así va el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La acción de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 continúa intensificándose y, al cierre de la jornada del 8 de febrero, Noruega se consolida en la cima del medallero.

La delegación nórdica lidera con un total de seis preseas, destacando sus tres metales dorados que confirman su dominio histórico en las disciplinas de nieve. En la segunda posición se ubica Estados Unidos, que ha logrado capitalizar dos medallas de oro para mantenerse en la pelea directa por los primeros puestos, mientras que los anfitriones, Italia, ocupan el tercer peldaño con una cosecha impresionante de nueve medallas totales, aunque solo una de ellas es de oro hasta el momento.

El top cinco lo completan Japón y Austria, ambos con una medalla de oro, pero diferenciados por la cantidad de platas obtenidas en estas primeras jornadas de competición.

Es notable la paridad en la zona media de la tabla, donde naciones como Alemania, República Checa, Francia, Suecia y Suiza comparten el registro de una presea dorada cada una, lo que anticipa una lucha sumamente cerrada por el ascenso en el ranking durante la próxima semana.

Con este panorama, la eficiencia en las finales de patinaje y esquí será determinante para ver si alguna delegación logra romper el actual dominio noruego en territorio italiano.