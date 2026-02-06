Presidenta encargada de Venezuela suscribió Reforma de Ley de Función Policial de Investigación

Desde el estado Bolívar, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez, suscribió la reforma del estatuto de la función policial de investigación, una norma que tiene por objeto la homologación de los grados jerárquicos de los Cuerpos de Investigación Policial con los demás organismos de seguridad.

En tal sentido, señaló que las instituciones del Estado marchan “como un solo equipo” de gobierno, que funciona con total sincronía.