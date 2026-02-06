Autoridades dieron inicio al Plan de Vialidad en el municipio Ospino

Este jueves, en el municipio Ospino inició el Plan de Vialidad tanto en el casco central como en la zona alta, a fin de mejorar las vías de acceso a propios, productores y visitantes.

El alcalde Yongeiby Yépez, informó que el plan vial se desarrolla en etapas: el rural que atenderá los 8 ejes cafetalero, que comprende más de 416 kilómetros, para beneficiar a más de 4449 familias de 71 comunidades.

“Para ello tenemos toda la maquinaria amarilla necesario e iremos eje por eje con el mantenimiento de la vialidad, donde se benefician las familias y los productores”, dijo.

Para el casco central de Ospino, se lleva a cabo el Plan Cero Huecos, donde se atenderá: Av. Daniel Camejo, Av. Sucre, Calle principal hospital, Calle El Tejal, Calle Lisandro Alvarado, y 17 transversales.

Aunado a eso, el alcalde informó que con el plan Fiesta de la Luz se colocarán más de 350 lámparas LeD del eje llanero La Aparición; y con la comuna La Trinidad se hará una ampliación eléctrica.

Yépez, destacó que trabajan también en el plan Fiesta del Agua con la entrega de tanques a la comunidad El Rodeo y la ampliación del acueducto de Ciudad Bendita.

Dotación Cuadrantes de Paz

En materia de seguridad, el burgomaestre manifestó que gracias a las políticas implementadas con los Cuadrantes de Paz, para seguir brindando seguridad a la población; a través de 26 cuadrantes que recibieron dotación de 24 motos y tres patrullas por parte de la Policía de Portuguesa; mientras que por la nacional esperan una patrulla y 28 motos.