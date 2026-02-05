Cierre preventivo de playas en el litoral central por mar de fondo

Debido al fortalecimiento de los vientos alisios del noreste, un intenso fenómeno de mar de fondo mantiene en alerta a las costas del litoral central, concretamente, en las playas de La Guaira. La fuerza del oleaje ha obligado a las autoridades a ejecutar el cierre preventivo de balnearios para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El fenómeno ha causado daños materiales significativos. En el sector de Playa Alibaba A, el agua alcanzó las áreas de servicios, afectando el mobiliario de toldos y sillas. Comerciantes de la zona, atribuyen la vulnerabilidad del sector al deterioro de las defensas costeras.

Por otra parte, en el paseo de Macuto, los pescadores artesanales reportaron embarcaciones volteadas y daños estructurales en los cascos debido al fuerte impacto de la marea contra la costa.

El Observatorio Nacional de Seguridad Acuática (ONSA) advirtió sobre el peligro extremo de las corrientes laterales. Ante este escenario, se tomó la medida de prohibición de acceso; los balnearios permanecen clausurados bajo estricta vigilancia policial.