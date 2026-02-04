Seniat recauda más de 256 millardos de bolívares en el primer mes del 2026

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó que obtuvo una recaudación durante el mes de enero de 2026, de 256 millardos 989 millones 474 mil 510 bolívares.

Destacaron que los ingresos percibidos fueron: Impuesto sobre la Renta (ISLR) 56 millardos 531 millones 876 mil 963 bolívares, mientras que la cifra recaudada por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 97 millardos 450 millones 362 mil 640 bolívares.

En materia de aduanas, se alcanzaron 73 millardos 569 millones 545 mil 934 bolívares y lo obtenido en otras rentas internas es de 29 millardos 437 millones 688 mil 974 bolívares.

Es importante puntualizar que en rentas internas se incluye lo recaudado por impuestos por cigarrillos, licores, sucesiones, multas, intereses y otros conceptos.

El superintendente de la institución, José David Cabello Rondón, comentó que estas cifras demuestran la intención clara del gobierno de seguir recaudando recursos para el bienestar social y económico del país.