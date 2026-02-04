Colapsa puente de guerra en Guaruríes tras crecida causada por lluvias torrenciales en Mérida

Como consecuencia de las fuertes y constantes precipitaciones registradas durante la madrugada de este martes, se reportó el colapso de la estructura del puente Guaruríes, ubicado en el sector kilómetro 15 de la Troncal 001, que comunica al estado Mérida con el estado Táchira.

El aumento desmedido en el caudal del río Guaruríes, provocado por las lluvias torrenciales de las últimas horas, socavó las bases de la estructura hasta ocasionar un colapso definitivo, dejando completamente interrumpido el tránsito vehicular por esta importante arteria vial del occidente del país.

Comisiones de Protección Civil, cuerpos de seguridad y equipos de infraestructura de la gobernación y alcaldías aledañas se han desplegado en la zona para evaluar los daños y se mantiene el monitoreo constante en las zonas bajas cercanas a la ribera del río.

Se hace un llamado urgente a los conductores, transportistas y particulares a abstenerse de transitar hacia este sector. Se recomienda el uso de vías alternas mientras las autoridades establecen un plan de contingencia para la rehabilitación del paso.

Las autoridades regionales han exhortando a la población a mantener la calma y estar atentos a los reportes oficiales ante la continuidad de la inestabilidad climática.

Se espera que en las próximas horas, una vez bajen los niveles del agua, maquinaria pesada y equipos técnicos iniciarán las labores de inspección técnica profunda.