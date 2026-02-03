Pdte. Fedecámaras: hay que seguir diversificando la productividad

El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, aseguró en la isla de Margarita que, sin desaprovechar la oportunidad actual de cambios, el empresariado no debe ceder al deslumbramiento del petróleo sino seguir diversificando la economía, «pero esta vez sin fallar en la construcción de un sistema productivo sólido».

La afirmación la hizo en el marco de una visita a la región junto a su equipo gerencial, para participar en un encuentro ampliado del sector privado promovido por la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción.

Capozzolo, afirmó que, en efecto la industria petrolera tendrá una influencia transversal en los próximos tiempos, pero hay que pensar en lo que se venía haciendo para fortalecer el desarrollo de la industria y el comercio.