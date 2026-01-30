Venezuela confirma reactivación de vuelos comerciales con Estados Unidos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el anuncio que hizo el presidente de EEUU, Donald Trump, de la reactivación de los vuelos comerciales entre ambos países.

La declaración la hizo durante un discurso en las adyacencias del Palacio de Miraflores.

La mandataria encargada recibió de manos del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, el instrumento sancionado, al que inmediatamente procedió a firmar para darle el ejecútese que permite su entrada en vigencia.