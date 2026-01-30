Rescatan gatos y perros tras las inundaciones en el sur de España

La Guardia Civil rescató a varias mascotas tras el anegamiento de viviendas en Jerez de la frontera. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Guadalete.

Las inundaciones se produjeron tras lluvias intensas que hicieron desbordarse el río Guadalete, anegando las zonas más bajas. Se pidió a los vecinos que permanecieran atentos, porque el nivel del agua subió con rapidez y dejó poco margen para proteger las casas y sus pertenencias.

El episodio coincide con el avance de la borrasca Kristin por la península ibérica. Las autoridades señalan que el temporal ha causado al menos cuatro muertos en Portugal y dos en España, con los servicios de emergencia en alerta ante posibles nuevas inundaciones.