Japón: las nevadas récord provocan caos en varias zonas del país

Las autoridades meteorológicas de Japón piden prudencia ante las fuertes nevadas previstas a lo largo de la costa del mar de Japón, desde el oeste hasta el norte, hasta este viernes.

El temporal invernal ha provocado graves alteraciones del tráfico, con una nevada persistente que ha generado condiciones peligrosas en las carreteras.

En la prefectura Niigata, la localidad Tsunan registró 21 centímetros en seis horas, mientras que Tadami, en Fukushima, acumuló 16 centímetros. La nieve alcanza ya 264 centímetros en zonas de Niigata y 150 centímetros en la ciudad Aomori.

Se prevé que el aire más frío intensifique las nevadas en Tohoku y en el oeste y el este de Japón. En algunas regiones podrían caer hasta 70 centímetros de nieve nueva en 24 horas.

Las autoridades advierten de alteraciones del tráfico, avalanchas y cortes de suministro eléctrico.