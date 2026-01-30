Autoridades afinan detalles para los carnavales de la península de Paraguaná

Las autoridades de la península de Paraguaná afinan detalles de cara a los Carnavales 2026, estiman que será una buena temporada para recibir a los turistas.

La alcaldesa del municipio Los Taques, María Arcaya, indicó que se quiere invitar a todos los turistas y visitantes a disfrutar de las playas Amuay y Villa Marina.

“Nosotros ya nos estamos preparando con las limpiezas de calles y plazas; iluminación y los cuerpos de seguridad”.

Cabe destacar que esta juridicción es una de las zonas más concurridas en esta temporada.