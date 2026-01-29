En el corazón del estado Guárico, la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) ha convertido aproximadamente 300 metros cuadrados en un campo vestido de amarillo, vigilado por los imponentes Morros de San Juan. Se trata del primer Ensayo de Validación Agronómica de Cultivares (EVAC) de girasol (helianthus annuus), una iniciativa estratégica para descifrar la adaptación de este rubro en la región llanera.

En el jardín botánico de la universidad, en la capital llanera, estudiantes y docentes evalúan con rigor científico 11 variedades de girasol desde el pasado mes de noviembre de 2025. El objetivo es claro: identificar cuáles genéticas ofrecen mayor rendimiento por hectárea y cuáles resisten mejor el clima y el suelo guariqueño.

Según el decano de Ingeniería Agronómica, Ángel Lara, este experimento no solo busca conocimiento académico, sino sentar las bases para convertir al estado en un polo de producción de grasas y aceites vegetales.

Dijo que cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Semillas (CONASEM), que garantiza cultivares de alto rendimiento mediante la certificación de calidad, y del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), que fortalece la iniciativa a través de sus manuales de manejo agronómico.