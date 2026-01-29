Magallanes barrió a Caribes en su casa con un jonrón de Tucupita Marcano

Navegantes del Magallanes ya tiene la mitad del camino al título de la LVBP recorrido al doblegar a Caribes de Anzoátegui por 3-1 este miércoles gracias a Tucupita Marcano.

El lugar el estadio Alfonso «chico» Carrasquel, donde ambos conjuntos protagonizaron un duelo de pitcheo a diferencia del primer encuentro de la serie.

Marcano fue el héroe en el aspecto ofensivo al romper el cero que había en el marcador con un swing de gradas en el 4to episodio con dos hombres en circulación, pero tal victoria no habría sido posible, en gran medida, sin las sobresalientes actuaciones de Ricardo Sánchez y Adrián Almeida desde el montículo.

Haciendo gala de su distinción como pitche del año, Sánchez se mostró imbatiable este miércoles lanzando cinco entradas completas en las que solo permitió una carrera, cuatro hits y ponchó a tres rivales.