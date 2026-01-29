Designada Isabel Iturria como Vicepresidenta Sectorial de Salud, Ciencia y Tecnología

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de la Dra. Isabel Iturria como nueva responsable de la Vicepresidencia Sectorial de Salud, Ciencia, Tecnología y Ecosocialismo.

Rodríguez, subrayó que la vasta experiencia de Iturria en el sistema de salud pública y su trayectoria académica serán pilares fundamentales para impulsar proyectos de vanguardia.

La nueva vicepresidenta sectorial es reconocida por su labor como Ministra para la Salud y en el hospital Cardiológico Infantil.