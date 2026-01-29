Amazon recorta 16.000 empleos como parte de su estrategia para invertir en la IA

El gigante del comercio en línea, Amazon, anunció un recorte de 16.000 puestos de trabajo alrededor del mundo, en momentos en que reduce gastos y reorienta sus inversiones para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
La decisión de la empresa, que primero se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente a los empleados de Amazon el miércoles por la mañana.
Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.
“Para los colegas que no consigan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que elijan no buscarlo, ofreceremos apoyo esa nueva búsqueda”.
Estos recortes no son los primeros que aplica Amazon, que se ha lanzado a la costosa carrera de la IA.
En octubre, anunció la supresión de 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.