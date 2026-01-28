Sarampión vuelve a extenderse en Europa ante el descenso de la vacunación

El sarampión está lejos de ser una enfermedad del pasado, con casos en aumento en toda Europa mientras los países no alcanzan los objetivos de vacunación. Armenia, Austria, Azerbaiyán, España, Reino Unido y Uzbekistán han vuelto a registrar transmisión endémica de sarampión en función del número de casos en 2024, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este lunes.

Un país pierde su estatus de eliminación del sarampión si el virus reaparece y la transmisión se mantiene de forma continúa durante más de un año.

«Con una vigilancia reforzada, una mejor respuesta a los brotes y esfuerzos focalizados para llegar a las comunidades con baja vacunación, todos los países pueden lograr y mantener la eliminación», dijo Bhanu Bhatnagar, portavoz de la OMS en Europa.

El organismo internacional advierte que el sarampión suele ser la primera enfermedad en reaparecer cuando bajan las tasas de vacunación, lo que evidencia la necesidad urgente de un mayor compromiso político y financiero por parte de los países y de las organizaciones internacionales.

En 2024, Inglaterra registró 2.911 casos de sarampión confirmados por laboratorio, la cifra anual más alta desde 2012. Los últimos datos de 2025 contabilizan 957 casos, la mayoría en niños de 10 años o menos.