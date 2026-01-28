Hacer ejercicios y tener hábitos saludables fortalece la salud digestiva

Ejercitarse regularmente, masticar bien los alimentos, excluir las comidas que no tienen valor nutricional, evitar consumir azúcares en exceso, productos ultra procesados y no comer frituras ni comida chatarra, son hábitos que contribuyen a mantener una buena salud digestiva, según los expertos.

“Una de las principales causas de los problemas digestivos es el estrés y el hacer ejercicio reduce las tensiones y obviamente hay mejoría en lo que son patologías como las gastritis, el intestino irritable y el estreñimiento. Además, por supuesto, de los otros beneficios que tiene para todo el organismo”, asegura Amelia de La Peña, nutricionista de Gold’s Gym Venezuela.

El ejercicio reduce la gastritis

La especialista explica que el entrenamiento ayuda para el tono muscular de la zona abdominal lo cual influye directamente en el mejoramiento de la función de todos los órganos de esa área, y esto a la vez se percibe en una disminución de las flatulencias y la constipación.

El ejercicio físico además contribuye a la prevención de enfermedades que afectan el sistema digestivo como la diverticulitis y la gastritis.

“La actividad física aumenta el metabolismo, y cuando nuestro sistema metabólico está funcionando bien, los procesos digestivos se llevan a cabo con normalidad y se evita lo que es la pesadez estomacal, reduciendo, entre otras cosas, el riesgo de estreñimiento. Estos efectos se ven con el entrenamiento correcto y con una duración prolongada, no de diez minutos ni tampoco en exceso. Todo esto va a ayudar a una persona sana a mantener su sistema digestivo en buenas condiciones”, señala De la Peña.

La alimentación y el entrenamiento

La nutricionista explica que no hay alimentos “buenos o malos” para la digestión, pero aclara que el exceso de cualquiera puede ser dañino para la salud. “El aguacate es un buen alimento, por ejemplo, pero eso no significa que deba comerse todos los días. Hay que alimentarse equilibradamente con todos los nutrientes que el cuerpo necesita”.

Las fibras y los probióticos sí ayudan a la salud digestiva. En el caso de la fibra, esta evita el estreñimiento y los probióticos mejoran la flora intestinal.

Asimismo, no recomienda entrenar sin haber consumido nada de alimento porque la persona se agotará más rápido, el cuerpo se deshidratará en menor tiempo y no se hará bien el ejercicio.