Gobierno Bolivariano fortalece el Sistema Nacional de Salud con la activación de 176 salas de diálisis en todo el país

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este martes, la rehabilitación del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas (HUC), conocido como “El Clínico”. Durante el acto, la mandataria informó que Venezuela cuenta actualmente con una red de 176 salas de diálisis operativas para la atención integral de pacientes renales.

La nueva unidad en el hospital universitario ha sido proyectada como un eje estratégico con capacidad para atender a una población tributaria de hasta un millón de personas.

La presidenta encargada destacó que estos logros son posibles gracias a la gestión de la Corporación “Juntos todo es posible”.