Cámara de Comercio de Lara ve positiva la modernización de la Ley de Hidrocarburos para la participación activa del sector privado del país

El presidente de la Cámara de Comercio de Lara, José Vicente Ríos, ve positivo los anuncios emanados desde el gobierno nacional en el que empresas transnacionales y operadoras locales han sostenido conversaciones para ubicar proveedores y mano de obra calificada para trabajar en la industria petrolera, además de que se propicie la renovacón del marco jurídico que rige la actividad económica del país.

Ríos, expresó que empresas contratistas se han acercado al centrooccidente del país buscando proveedores y expresó que el sector tiene grandes expectativas acerca del otorgamiento de créditos a sectores prioritarios de la entidad.

Desde la Cámara de Comercio en Lara estiman que durante este primer semestre del 2026, va a ver un reacomodo y nuevas participaciones que eran necesarias para la economía del país.