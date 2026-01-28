Brasil alcanza ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

Brasil, el principal productor y abastecedor de café del mundo, registró ingresos récord de 15.586 millones de dólares por las exportaciones de café en 2025, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen retrocedió un 20,8 % frente al año anterior, informó este lunes la patronal del sector.

El país exportó 40 millones de sacos de 60 kilos, una caída de los embarques que era esperada por el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (CECAFÉ) tras el récord de 50,5 millones de sacos obtenido en 2024.

El descenso de las exportaciones reflejó la menor oferta del grano, causada por los efectos adversos del clima en la cosecha y por los bajos niveles de existencias del grano en los almacenes, tras las ventas récord de 2024.

También pesó el arancel adicional de un 50% impuesto al grano brasileño por Estados Unidos entre agosto y noviembre del año pasado, lo que ocasionó una caída del 33,9 % en los envíos al mercado de ese país.

«Además, como no se ha eliminado el impuesto al café instantáneo, la caída de las exportaciones de este producto a Estados Unidos sigue intensificándose», afirmó el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, en un comunicado.