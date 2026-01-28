Ascienden a 34 los muertos por la tormenta en EEUU y 530.000 hogares siguen sin electricidad

El número de víctimas mortales por la tormenta invernal que azotó este fin de semana a dos tercios de Estados Unidos ascendió a los 34, mientras que 530.000 hogares continúan sin acceso a electricidad.

La cifra total de muertos sigue creciendo después de que se confirmaran nuevas víctimas en el sur y en el noreste del país por hipotermia o por accidentes provocados por la nieve.

En Nueva York han fallecido nueve personas, varios medios aseguraron que ocho en la ciudad y otra persona en Long Island.

También se registraron cinco víctimas en el estado de Tennessee, cuatro en Pensilvania, tres en Texas y dos en Iowa, entre otras.

La mayoría de las víctimas fueron por congelación.

En Massachusetts, una mujer murió atropellada por una máquina quitanieves en un aparcamiento público y su marido resultó herido.

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, dijo este lunes que espera que la normalidad retorne este miércoles a la Red Nacional de Transporte Aéreo a medida que las autoridades trabajan para minimizar las consecuencias de un enorme temporal que ha golpeado dos tercios de la geografía nacional y provocado hoy otras 5.000 cancelaciones.