Alemania se encuentra en estado de alerta máxima debido a una ola polar que afecta a todo el continente europeo

Alemania enfrenta una alerta máxima por la borrasca «Elli», que trae nevadas intensas, vientos huracanados y peligroso «hielo negro» debido a la ola polar que afecta a todo el continente europeo.

Por su parte el Servicio Meteorológico Alemán advierte que existen condiciones peligrosas, provocando cancelaciones de vuelos en Berlín/Hamburgo y la suspensión de trenes de larga distancia en el norte.

Las autoridades instan a evitar desplazamientos ante las temperaturas gélidas, y a tomar en cuenta las recomendaciones de los organismos de seguridad.