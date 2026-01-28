Al menos 30 heridos en Lima por el choque de un autobús contra el pilar de un puente

Un choque de un autobús del Metropolitano de Lima (Sistema de Autobuses Articulados que circulan por un carril exclusivo) dejó este lunes al menos 30 heridos, después que el vehículo se estrelló con la base de un puente en el distrito de La Victoria, lo que ha provocado gran congestión de vehículos en esta zona de la capital peruana.

La Policía de Tránsito informó que el aparatoso accidente ha dejado unos 30 heridos, que han sido trasladados a varias clínicas cercanas, con lesiones entre leves y moderadas, a raíz del choque que ha dejado el bus destruido en la parte delantera.

El accidente ocurrió la mañana de este martes, minutos antes de las 7:00 horas (12:00 GMT), cuando una unidad del servicio Expreso 5 se empotró por motivos aún no especificados contra la estructura del puente a la altura de la estación ubicada en la avenida México.

La Policía retiró al conductor que había quedado atrapado en la cabina y lo trasladó a una clínica local con múltiples contusiones, mientras que seis camiones de los bomberos acudieron al lugar para atender a los pasajeros heridos y colaborar con su evacuación.

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y la vecina provincia del Callao (ATU), a cargo de la operación del Metropolitano, informó que su personal ha procedido a activar los protocolos de emergencia y se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados y asegurando la evacuación segura de los pasajeros.

Añadió que se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades, a raíz de la congestión de buses que derivó del accidente.