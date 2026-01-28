Activan planes estratégicos para combatir incendios forestales en Aragua

En el Parque Nacional Henri Pittier, específicamente en el sector El Paseo del municipio Mario Briceño Iragorry, se llevó a cabo un encuentro en el que participó el ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con el fin de establecer rutas de acción de gran impacto para la prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad.
durante una asamblea, bomberos forestales, guardaparques, bomberos universitarios y brigadas comunitarias analizaron los hechos ocurridos en el incendio registrado el pasado 23 de enero en el sector El Paseo.
Este espacio sirvió para que los protagonistas de primera línea analizaran las causas del incendio registrado, además presentaran propuestas y líneas de acción orientadas a la protección de la zona.
Por otra parte, las autoridades realizaron la entrega formal de herramientas y equipos especializados a los equipos multidisciplinarios, con la garantía de contar con los implementos necesarios para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la biodiversidad del parque.