Activan planes estratégicos para combatir incendios forestales en Aragua

En el Parque Nacional Henri Pittier, específicamente en el sector El Paseo del municipio Mario Briceño Iragorry, se llevó a cabo un encuentro en el que participó el ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con el fin de establecer rutas de acción de gran impacto para la prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad.

‎durante una asamblea, bomberos forestales, guardaparques, bomberos universitarios y brigadas comunitarias analizaron los hechos ocurridos en el incendio registrado el pasado 23 de enero en el sector El Paseo.

‎Este espacio sirvió para que los protagonistas de primera línea analizaran las causas del incendio registrado, además presentaran propuestas y líneas de acción orientadas a la protección de la zona.

Por otra parte, las autoridades realizaron la entrega formal de herramientas y equipos especializados a los equipos multidisciplinarios, con la garantía de contar con los implementos necesarios para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la biodiversidad del parque.