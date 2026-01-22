Todo listo en Táchira para la activación de tres parques de atracciones

Para los amantes de la adrenalina, se conoció que en el estado Táchira casi 60 juegos mecánicos gigantes dispuestos en 3 parques de atracciones aprobaron las inspecciones dispuestas por las normas internacionales.

Pese al clima gris y con lluvia en el estado Táchira, aún así los ciudadanos se disponen a disfrutar de las actividades feriales.

El director de Protección Civil del Táchira, Yesnardo Canal, aseguró que los parques son evaluados constantemente.

Añadió que se mantienen de manera permanentemente en las diferentes inspecciones de las atracciones mecánicas, lo que les permite generar una seguridad a los usuarios de los parques feriales.

Canal informó que fueron 57 las atracciones que pasaron las inspecciones para el disfrute de los Usuarios.