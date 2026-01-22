Presidenta encargada Delcy Rodríguez indicó que ingresos de Venezuela se incrementarán 37% este 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez informó que el incremento de los ingresos es de 37% para el año 2026, manteniendo su distribución de igual manera como se realizó en el año 2025.



Mediante una sesión de trabajo del Consejo Federal de Gobierno especificó que los recursos se asignarán destinando 53% para el Poder Popular, 29% para las gobernaciones, 15% para las alcaldías y 3% para el fortalecimiento institucional.



En la reunión, en la cual participaron gobernadores y alcaldes del país, así como el gabinete de ministros Rodríguez afirmó que estos ingresos nacionales impactarán también a las regiones del país. «Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que los necesitan», afirmó.