Mérida: habilitan paso provisional en el eje panamericano luego de ser afectado por las lluvias

Este jueves fue habilitado un paso provisional en la Troncal 001 del Eje Panamericano, el cual permanecía cerrado por el deterioro del puente sobre el río El Arenoso en el municipio Tulio Febres Cordero.

Funcionarios de la gobernación de Mérida informaron que al menos tres viviendas y una escuela de la zona resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días.

Los cuerpos de seguridad y protección civil realizarán las evaluaciones necesarias para tomar acciones y prevenir futuras eventualidades causadas por lluvias o el crecimiento del río.