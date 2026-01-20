Pdta. Encargada Delcy Rodríguez Anuncia la Reactivación de la Planta Acería Barquisimeto para Fortalecer el Sector Siderúrgico en Venezuela

La Presidenta encargada de laa República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció la reactivación de la Planta Acería Barquisimeto, una de las instalaciones clave del Complejo Siderúrgico Nacional S.A.

Durante su declaración, Rodríguez destacó que este es un importante reimpulso de la sexta unidad de producción de las siete que existen en el país. La reanudación de operaciones de la planta se logra gracias a una inversión estratégica, orientada a asegurar el suministro de materia prima tanto para el mercado nacional como para la exportación. La planta se encuentra ubicada en la zona industrial II de Barquisimeto, marcando un paso significativo hacia el fortalecimiento de la industria siderúrgica en Venezuela.