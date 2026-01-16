Sismo de magnitud 5.0 sacude a Colombia

La madrugada de este viernes los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano registraron un sismo de magnitud 5.0, que se sintió en varios departamentos del país.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 02:05 hora local, según el boletín preliminar emitido.

El epicentro se localizó en una de las zonas con mayor recurrencia sísmica del mundo: el departamento de Santander.

Hasta el momento, los reportes de los cuerpos de socorro y bomberos locales no indican daños estructurales graves ni víctimas humanas, aunque se mantiene el monitoreo por posibles réplicas.