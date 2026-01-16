Presidenta encargada Delcy Rodríguez propone dos fondos con el ingresos de divisas

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que las divisas generadas por la cooperación energética serán destinadas a dos fondos soberanos: uno de protección social, enfocado en mejorar el ingreso de los trabajadores, y otro de infraestructura y servicios, orientado al desarrollo económico y social del país.

Indicó que el primer fondo será de protección social para mejorar el ingreso de los trabajadores. Las divisas deben ir directo a los hospitales, las escuelas, la alimentación y la vivienda. Asimismo, instruyó la creación del fondo soberano de infraestructura y servicios para el desarrollo económico y social, para que esos recursos se destinen al agua, la electricidad y la vialidad.

Además, anunció que llevó al parlamento un proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos.