Venezuela lidera el mercado del cacao con un crecimiento de más del 100% en exportación

Venezuela concretó este miércoles su octavo despacho de cacao con destino a Rusia, sumando un acumulado de 1.000 toneladas enviadas a este país. Tras haber superado sus metas en 2025 con un repunte del 111% en exportación, se estima que incremente la proyección para el 2026.

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, informó que en los primeros días de este año, Venezuela ya contabiliza 14 exportaciones totales, lo que posiciona al cacao como el rubro de mayor dinamismo y proyección dentro del sector agrícola nacional.

El representante de la empresa Nueva Producción de Cacao de Rusia, Dimitri Virukoff, destacó el éxito de esta cooperación bilateral, que ya ha logrado movilizar 1.000 toneladas de cacao hacia el mercado ruso.

Aseguró que el cacao venezolano es de una excelente calidad, lo que representa una de las principales motivaciones para continuar con esta alianza. Añadió que para el 2026, la meta es triplicar el volumen de exportación actual.