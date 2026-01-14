Presidente de la Asamblea Nacional confirma excarcelación de cerca de 400 personas desde diciembre

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que cerca de 400 personas han sido excarceladas tras vinculaciones a hechos políticos.

Rodríguez, aseguró que continuarán otorgando libertades tal y como lo anunciaron las autoridades.

«El Ejecutivo inició un proceso masivo de excarcelación. A la fecha, van más de cuatrocientas personas excarceladas, las primeras 160, el 23 de diciembre del año 2024, y se acercan a 400 personas al día de hoy, y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el Gobierno Bolivariano como un gesto unilateral».

Rodríguez, puso a disposición una lista de personas que han sido excarceladas tras el anuncio gubernamental.