Min. Diosdado Cabello anunció la incautación de 6 toneladas de sustancias estupefacientes en 2026

El vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que en Venezuela más de 6 toneladas de droga han sido incautadas los primeros 13 días del 2026.

Cabello, dijo que las incautaciones tuvieron lugar en la cuenca del río Orinoco, estado Bolívar, a comienzo de este año, dos días después de los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela. Aseguró que en dicha operación se decomisaron 238 bultos con 14 mil 280 envoltorios.

“De los cuales habían 14 mil 199 envoltorios de marihuana y 81 envoltorios de cocaína, un cargamento total de droga de 6 mil 850 kilos con 41 gramos, distribuidos de la siguiente manera 6 mil 758 con 66 de marihuana y 91,75 kilogramos de cocaína, un duro golpe a la industria de la droga”.

Dijo que en el año 2025 las autoridades venezolanas lograron una incautación record de casi 70 toneladas de drogas, tras romper relaciones con la DEA.

“El año pasado en este trabajo extraordinario, logramos una incautación record, la mayor incautación del año siguiente de romper con la DEA aquí en Venezuela, casi 70 toneladas de droga en distintos operativos, fuimos más eficientes, fuimos menos operativos, más incautaciones, tiene que ver con el trabajo de inteligencia y trabajo en equipo”.

Aseveró que en unos de los últimos operativo fueron destruidas varias rutas logísticas que conectaban hacia el lago de Maracaibo con destino al mar Caribe.

El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello dijo que se mantienen las investigaciones en la lucha contra el narcotráfico y no descarta la destrucción de otras rutas logísticas, así como futuras detenciones.