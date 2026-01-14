Aeropuerto de Frankfurt cancela casi 100 vuelos por nieve e hielo

Durante las primeras horas de este lunes, el aeropuerto de Frankfurt anuló 98 vuelos por las fuertes nevadas y la presencia de hielo en las pistas que se registraron en la zona.

Esta cifra podría aumentar en las próximas horas según como se evalúen las condiciones meteorológicas, así lo indicó un portavoz del Operador Aeroportuario Fraport.

El consejo de parte del servicio del aeropuerto para los viajeros fue que prevean con más tiempo del habitual para desplazarse; la recomendación es que lleguen al terminal por lo menos con tres horas de anticipación con respecto a la salida de su vuelo.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional de Alemania advirtió sobre varios fenómenos meteorológicos adversos relacionados con heladas en varias zonas del estado federado Hesse, lugar donde se ubica el aeropuerto.