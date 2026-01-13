Venezuela y Europa avanzan hacia una nueva etapa de diálogo productivo

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y el cuerpo diplomático de la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza coincidieron este lunes con el objetivo de consolidar una nueva etapa de relacionamiento productivo.

Durante una reunión realizada en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, las autoridades nacionales y los jefes de misión extranjeros sentaron las bases para un diálogo orientado al bienestar común y al respeto mutuo.



El encuentro estuvo encabezado por la presidenta encargada, acompañada del canciller Yván Gil; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

En la cita, se revisó el estado de los vínculos bilaterales con el firme objetivo de fortalecer la cooperación en sectores estratégicos como energía, educación, ciencia e industria farmacéutica.