Ministro de educación afirma que más de dos millones de niños del país son atendidos diariamente por el PAE

El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que dos millones de niños en el país reciben atención diaria a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).



Desde el estado La Guaira, el ministro declaró que, con la incorporación de camiones de refrigeración, el plan de alimentación escolar ha crecido en un 36 %. En este sentido, subrayó que es una muestra del crecimiento no solo a nivel de infraestructura, sino también en atención.



Rodríguez también indicó que los alimentos que se preparan y procesan en el PAE son productos nacionales que van de la mano del crecimiento económico que lidera el Gobierno Nacional. Añadió que se ha registrado un incremento exponencial en los niveles de escolaridad y asistencia a clases.