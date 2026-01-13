Australia declara estado de desastre ante incendios

Australia atraviesa uno de los episodios más críticos de su historia reciente, con incendios forestales fuera de control impulsados por la combinación de temperaturas elevadas extremas con bajo contenido de humedad, una sequía prolongada y vientos intensos, lo que favorece la rápida propagación del fuego.

El fenómeno no solo expone la vulnerabilidad del territorio australiano frente a los eventos extremos, sino también el impacto directo que estas crisis tienen sobre la vida cotidiana. Hogares destruidos, comunidades aisladas y sistemas de emergencia al límite conforman un escenario que vuelve a poner en primer plano el vínculo entre clima extremo y cambio climático.

Las autoridades han declarado el estado de desastre en varias regiones y los servicios meteorológicos advierten que las condiciones seguirán siendo adversas durante varios días, dificultando las tareas de control.