Minec rescató 163 ejemplares de fauna silvestres durante el 2025

Un total de 163 ejemplares silvestres fueron rescatados durante 2025 por el Ministerio de Ecosocialismo en el estado Anzoátegui.

A través de sus canales oficiales en sus redes sociales, el ente ofreció un balance de los animales que lograron regresar a sus hábitats gracias a la atención a denuncias sobre tenencia y tráfico ilegal.

El director de la cartera ambiental en la entidad, Yamil Saleh, informó que entre los ejemplares atendidos se encuentran 106 reptiles, 36 mamíferos y 21 aves.

Añadió que 82,82% de los animales (135) fueron devueltos a su hábitat, 8,58% (14) pasaron o cumplen procesos de rehabilitación, 4,30% (7) de fauna exótica están institucionalizados y el otro 4,30% (7) falleció por las condiciones en las que se encontraban al momento del rescate.