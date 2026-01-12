La OPS advierte sobre la circulación simultánea de virus respiratorios en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) exhortó a los países de las Américas a mantenerse vigilantes y enfatizar la preparación de los servicios de salud ante la circulación simultánea de influenza estacional y virus sincitial respiratorio (VSR), que podría generar mayor presión en hospitales y centros de salud durante lo que resta de la temporada invernal en el hemisferio norte.

La alerta epidemiológica actualiza el aviso emitido por la OPS el 4 de diciembre de 2025, cuando advirtió sobre una posible temporada respiratoria más intensa de lo habitual.

En el continente americano, la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, principalmente en América del Norte y América Central, y niveles cercanos al 20% en el Caribe.

Ante este escenario, la OPS insta a los países de la región a fortalecer la vigilancia integrada, preparar y ajustar los planes de respuesta de los servicios de salud, priorizar la vacunación contra la influenza y COVID-19 en grupos de riesgo e implementar estrategias de prevención del VSR.