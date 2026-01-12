Fallecen tres esquiadores en los Alpes franceses por avalanchas tras fuertes nevadas

Tres esquiadores perdieron la vida este sábado en los Alpes franceses tras registrarse dos avalanchas distintas en la región de Saboya, donde las fuertes nevadas han generado condiciones extremadamente peligrosas tanto en las pistas como en las carreteras.

Dos de los fallecidos, ambos hombres, fueron sorprendidos por un alud mientras esquiaban fuera de pista en la estación de Val-d’Isère. Según comunicó la oficina de turismo local, sus cuerpos fueron localizados bajo 2,5 metros de nieve gracias a la señal de sus teléfonos móviles.

El tercer accidente mortal se produjo a unos 60 kilómetros de distancia, en la estación de Arêches-Beaufort, también situada en Saboya. En este caso, la víctima, también un hombre, iba acompañado por una mujer, quien logró ser rescatada con vida aunque en estado grave, y fue trasladada al hospital.

Las tragedias se produjeron en un contexto dealto riesgo de avalanchas advertido por Météo-France, que había emitido un aviso de nivel 4 sobre 5, recomendando una máxima prudencia a quienes se aventuraran en la montaña.