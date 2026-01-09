Reino Unido enfrenta cortes eléctricos, vuelos y trenes suspendidos por la tormenta Goretti

La tormenta Goretti, que atraviesa a la Europa occidental, provocó este viernes cortes de electricidad, alteraciones en el transporte aéreo y ferroviario y el cierre de instituciones educativas en varios puntos del Reino Unido, donde dejó fuertes nevadas y rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora.

Alrededor de 57.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a primera hora del viernes, siendo el suroeste de Inglaterra el principal afectado, donde más de 43.000 propiedades se vieron afectadas por fuertes vientos que activaron una alerta roja máxima por parte de la Oficina Meteorológica.

En el centro del país, unas 14.000 viviendas seguían sin luz, mientras que en Gales se registraron más de 500 cortes.

La aerolínea British Airways suspendió más de 50 salidas y llegadas programadas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Por su parte, el aeropuerto de Birmingham reactivó los vuelos de forma limitada y el East Midlands Airport reanudó operaciones tras cerrar durante la noche por la acumulación de nieve.

Los trenes permanecen suspendidos en varias regiones del país y decenas de colegios se encuentran cerrados en Gales, el centro de Inglaterra y buena parte de Escocia.