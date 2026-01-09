Fuertes lluvias en Mérida causan deslizamiento de tierra

Las fuertes lluvias registradas recientemente en el estado Mérida causaron la caída de árboles y derrumbes en la carretera Panamericana del municipio Alberto Adriani. Además, ocasionaron daños en tres viviendas situadas en los sectores Quebrada La Virgen y Boca Grande en la ciudad de El Vigía.

El alcalde del municipio Alberto Adriani, Lisandro Ramírez Segura, informó las lluvias también provocaron deslizamientos de tierra en distintos puntos del municipio y que también se registraron afectaciones en la autopista Rafael Caldera.

Para el mediodía de este jueves, el paso vehicular ya había sido habilitado nuevamente gracias a las labores de despeje realizadas en las zonas afectadas.

El alcalde añadió que se mantiene la vigilancia en las vías para garantizar mayor seguridad y exhortó a la población a tomar precaución.