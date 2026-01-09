El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana Diosdado Cabello realizó un recorrido nocturno en Caracas junto a órganos de seguridad

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, realizó un recorrido nocturno por las calles de la ciudad de Caracas junto a los distintos órganos de seguridad del estado durante la noche del jueves, con el objetivo de verificar el estado de orden público.

Acompañado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aseguró que Venezuela se encuentra en total tranquilidad.