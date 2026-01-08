La nieve transforma París en un escenario de película

París amaneció este martes envuelta en una escena digna de una postal: una nevada intensa cubrió la capital francesa y tiñó de blanco algunos de sus rincones más emblemáticos.

Durante varias horas, la nieve cayó de manera sostenida y dejó hasta tres centímetros de espesor en calles, plazas y monumentos.

Aunque el episodio de la nevada parisina obligó a activar alertas meteorológicas y generó complicaciones en el transporte, también regaló imágenes únicas que recorrieron el mundo y reforzaron el atractivo turístico de la capital francesa.

La nevada en París cubrió zonas históricas como Le Marais, donde cafés, galerías y pequeñas plazas ofrecieron un contraste llamativo entre la arquitectura clásica y el paisaje invernal.

Otro de los puntos más fotografiados fue el Arco del Triunfo, rodeado por un anillo de nieve que suavizó el intenso tráfico habitual de la zona. Desde allí, la vista de los Campos Elíseos bajo cero se volvió una de las imágenes más compartidas del día.

También los alrededores de la Torre Eiffel ofrecieron escenas poco comunes con jardines completamente blancos y en Montmartre, las calles empinadas que conducen a la Sacré-Cœur quedaron cubiertas de nieve y se transformaron en un improvisado parque invernal.