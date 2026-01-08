La borrasca obliga a suspender el transporte y las clases en Alemania

Un gran número de centros de enseñanza cerrarán el viernes en Alemania y muchos trenes quedarán suspendidos en previsión de la llegada de la borrasca Goretti, conocida como Elli en el país centroeuropeo, cuyo territorio está en alerta naranja, con el norte en alerta roja.

Las autoridades regionales anunciaron que los centros educativos de la ciudad-estado de Bremen pasarán a la modalidad de enseñanza a distancia, de ser posible, o cerrarán por completo, algo que también ocurrirá en Hamburgo.

También en buena parte de la región de Baja Sajonia se suspenderán las clases regulares.

Por su parte, el operador ferroviario Deutsche Bahn redujo de forma preventiva la circulación de trenes de larga distancia en el norte y el noreste de Alemania a partir del jueves por la tarde, según informó, en previsión de los fuertes vientos y nevadas pronosticados por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).